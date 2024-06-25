Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 70. kilometresinde, 63 VU 765 plakalı otomobille 27 LP 216 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.