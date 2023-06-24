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Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Maşuk Mahallesi Abdulhamit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 16 EZV 76 plakalı hafif ticari araç ile 63 AFJ 236 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlerin üstünde asılı kalarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Celal M., Muhammet B., Hivda Nur ve Osman D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Acilde tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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