Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsa Fırat'ın kullandığı 06 DPM 599 plakalı otomobil ile 63 PS 329 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen ticari araçtaki 5 kişi, yola savurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel