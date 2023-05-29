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Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Sultantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsa Fırat'ın kullandığı 06 DPM 599 plakalı otomobil ile 63 PS 329 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen ticari araçtaki 5 kişi, yola savurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

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