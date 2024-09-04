Şanlıurfa'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
M.D. idaresindeki 63 AIK 229 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Şahap, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.