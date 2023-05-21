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Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ekrem Kodak (46) idaresindeki 42 DBE 65 plakalı otomobil, kırsal Yığınot Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Meryem (40), Melek (11), Neslihan (19), Hanım (13) ile Sümeyra Kodak (16) ve 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü Ekrem Kodak, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Kodak Güncel Haberler

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