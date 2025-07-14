Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
Viranşehir ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mahmut Delibaş'ın kullandığı 47 GU 473 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Alakonak Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.