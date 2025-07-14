Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Viranşehir ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Mahmut Delibaş'ın kullandığı 47 GU 473 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Alakonak Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor

Orkun Kökçü'den sonra bir transfer daha bugün İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.