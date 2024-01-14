Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa Akçakale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, K.A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile biri bebek 4 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 07 HHG 14 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale kara yolunun 33. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.