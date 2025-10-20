Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.S. yönetimindeki 33 NS 317 plakalı otomobil, Akabe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
