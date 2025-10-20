Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.S. yönetimindeki 33 NS 317 plakalı otomobil, Akabe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel