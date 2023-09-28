Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Rıdvan Demir idaresindeki 34 BDD 377 plakalı otomobil devrildi. Kazada araçtaki sürücü Demir ile yanındaki Emine Kılıç hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel