Şanlıurfa'da Otomobil Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Batıkent Mahallesi Çardaklı Kaya Mahallesi Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 DMS 44 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Balantekin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Balantekin, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Balantekin, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı.