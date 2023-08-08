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Şanlıurfa'da otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Eylül Bostancı hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

K.E. yönetimindeki 02 DZ 631 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eylül Bostancı'ya (5) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bostancı, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.

Sürücü K.E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Eylül Güncel Haberler

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