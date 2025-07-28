Şanlıurfa'da Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ferhat Akkoç hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Y.Ç. idaresindeki 35 CBV 369 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Akkoç'a (41) çarptı.
Ağır yaralanan Akkoç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.