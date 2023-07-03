Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Hamza Boybey yönetimindeki bir otomobil ile Ramazan Kültür idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hamza Boybey yönetimindeki 21 ABT 594 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde Ramazan Kültür idaresindeki 34 HM 1776 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel