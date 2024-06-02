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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 63 VU 110 ve 02 KT 189 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Kaplan Dağı mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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