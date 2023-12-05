Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada devrilen otomobil sürücüsü hayati tehlike altında.
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Adil Demir kontrolündeki 44 ACR 476 plaka otomobil, Ali Demirli yönetimindeki 63 AEF 698 plakalı otomobil ile merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Demir'in kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.