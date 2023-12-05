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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

5 Aralık 2023 22:07 Son Güncelleme: 22:08 Abone Ol

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada devrilen otomobil sürücüsü hayati tehlike altında.