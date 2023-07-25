Şanlıurfa'da otomobil alev topuna döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep istikametine doğru ilerlerleyen 63 AEK 537 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücüsünün yol kenarına çekerek kendisini dışarı attığı otomobil yangını, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.