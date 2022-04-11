ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI - Haberler

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ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.

Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, 'kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı' şeklinde sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır."

ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haberler

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