Şanlıurfa'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da durdurulan otobüste yapılan aramada bir yolcunun çantasından 1 kilo 160 gram uyuşturucu madde çıktı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, olayla ilgili soruşturma kapsamında karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da durdurulan otobüste yapılan aramada bir yolcunun çantasından 1 kilo 160 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Doğudan batı illerine giden otobüsü Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada A.Ç. isimi yolcunun çantasında 1 bili 160 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolcu karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA