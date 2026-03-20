Haberler

Şanlıurfa'da ayakkabısının tabanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda yapılan bir otobüs kontrolünde, yolcunun ayakkabısının tabanına gizlenmiş esrar ve sentetik uyuşturucu haplar bulundu. Şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu kent girişinde yaptığı uygulamada bir otobüsü durdurdu.

Otobüste dedektör köpekle arama yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği yolcu F.D'nin poşetteki bir çift ayakkabısının tabanının farklı olduğunu gördü.

Ayakkabının tabanını söken ekip, 7 gram esrar ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

