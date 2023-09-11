Şanlıurfa'da Otobüste Gizlenen 6 Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da şehir içi otobüsteki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 6 adet tabanca ve şarjör bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da şehir içi otobüsteki bir yolcunun üst aramasında valizine gizlediği 6 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Şehir içi yolcu otobüsünü durdurup şahsın valizinde arama yapan ekipler, 6 adet tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA