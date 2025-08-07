Şanlıurfa'da Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşıyan bir otobüste çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da şehir içi yolcu taşıyan bir otobüste yangın çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden hareket eden otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Panik yaşayan yolcuların güvenli bir şekilde araçtan indirilmesinin ardından durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs hurdaya dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.