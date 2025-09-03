Şanlıurfa'da Otobüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile beton pompasının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel