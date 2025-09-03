Haberler

Şanlıurfa'da Otobüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile beton pompasının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi

Türkiye Kupası maçı 6. dakikada tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.