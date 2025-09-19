Şanlıurfa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 8 araç ve 18 personelin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluşurken içeride bulunan araçlar kullanılmaz hale geldi.