Şanlıurfa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 8 araç ve 18 personel ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 8 araç ve 18 personelin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluşurken içeride bulunan araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
