Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçların bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, vatandaşlarla birlikte yangını ağaçlara sıçramadan söndürdü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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