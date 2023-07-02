Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesindeki GAP Vadisi 3'ncü Etap civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Alanda soğutma çalışması devam ediyor.