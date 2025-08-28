Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezindeki Sarayönü Caddesi'nde önceki gün gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otelin önüne gelen minibüsten ateş açıldığı, aracın olay yerinden uzaklaştığı ve çevrede aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin korkuyla kaçtığı görülüyor.

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, olayda otelde hasar oluşmuş, saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alınmıştı.