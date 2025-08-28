Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 8 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Saldırı, 26 Ağustos'ta gerçekleşti ve olay yerinde ölen veya yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne önceki gün iki araçla gelen kişilerin, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda olayın hemen ardından 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, ölen veya yaralanın olmadığı olayda otelde hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA
