Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırıda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken otelin camına mermi isabet etti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin bölgede inceleme yaptı.

Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Ekipler aralarında saldırıyı azmettiren kişinin de bulunduğu 7 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.