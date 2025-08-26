Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken otelin camına mermi isabet etti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin bölgede inceleme yaptı.

Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Ekipler aralarında saldırıyı azmettiren kişinin de bulunduğu 7 şüpheliyi yakaladı.