Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı: 5 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir otele yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı, otelde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne 26 Ağustos'ta iki araçla gelen kişilerin otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın hemen ardından 7 kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış, ölen veya yaralananın olmadığı olayda otelde hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
