Şanlıurfa'da Otel Saldırısında 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da alacak yüzünden bir otelin kurşunlandığı olayda, saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da alacak nedeniyle kent merkezindeki oteli kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos'ta Sarayönü Caddesi'ndeki 5 katlı otelde meydana geldi. Bir grup, plakası öğrenilemeyen minibüsle alacaklı olduklarını ileri sürdükleri otelin önüne geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, aracın arka kapısını açıp otele peş peşe ateş açtıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların minibüsle otel önüne gelip ateş açtıktan sonra aynı araçla uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerde ateş açıldığı sırada otel önünde bulunanlar ile esnaf ve çocukların panikle kaçtığı anlar da yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda saldırıda kullanılan minibüs ile 1 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

