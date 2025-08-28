Şanlıurfa'da Otel Kurşunlama Olayında 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Otel Kurşunlama Olayında 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da alacak nedeniyle bir oteli kurşunladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'da alacak nedeniyle kent merkezindeki oteli kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos'ta Sarayönü Caddesi'ndeki 5 katlı otelde meydana geldi. Bir grup, plakası öğrenilemeyen minibüsle alacaklı olduklarını ileri sürdükleri otelin önüne geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, aracın arka kapısını açıp otele peş peşe ateş açtıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların minibüsle otel önüne gelip ateş açtıktan sonra aynı araçla uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerde ateş açıldığı sırada otel önünde bulunanlar ile esnaf ve çocukların panikle kaçtığı anlar da yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda saldırıda kullanılan minibüs ile 1 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ölümden döndü! Hastanede başına 10 dikiş atıldı

İrem Derici ölümden döndü! Başına 10 dikiş atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.