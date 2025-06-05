Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı
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Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklıklarının yüksek olması sebebiyle 5 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Ormanda ateş yakmak ve piknik yapmak da yasaklandı. Denetimlerin yapılacağı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ormanlık alanlarında oluşan insan ve araç hareketliliği göz önüne alınarak bazı kararlar alındığı belirtildi.

Alınan kararlar şöyle:

"Şanlıurfa sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 5 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara, mangal, semaver ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile buralarda her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir."

Kurallara uyulması konusunda jandarma, emniyet, zabıta ve orman muhafaza birimlerince kesintisiz denetim yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir." bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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