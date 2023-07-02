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Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın paniği

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Şanlıurfa'da ormanlık alan yakınında çıkan yangın ağaçlara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın paniği

Ekipler alevler ormanlık alana yetişmeden kontrol altına aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alan yakınında çıkan yangın ağaçlara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğünün yanındaki çalılık alanda yangın çıktı. Gece saat 22.50 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevler alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Güncel

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