Şanlıurfa'da Ormanda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu ormanda çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu ormanda yangın çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçlarının da destek verdiği yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Güzel Şehir Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaparken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal müdahale aracı TOMA'ların da destek verdiği çalışmalarla yangın, 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan 2 vatandaşın dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.