Şanlıurfa'da Orman Yangınına Neden Olduğu İddiasıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Yangında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. Ağaçlık alanı yakmaya çalışan zanlının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanlık alan içerisine gelerek, ağaçlık alanı yakmaya çalışan H.D. tespit edilmiş, savcılık nezdinde girişimler yapılmış olup, ilgili şahıs gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş, devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Süreç tarafımızca titizlikle incelenip takibine devam edilecektir. Yangında 6,8 hektar alanın zarar gördü, sonbaharda yangından etkilenen alan yeniden ağaçlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA