Şanlıurfa'da Orman Yangını Söndürüldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Güllübağ Mahallesi civarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Güllübağ Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel