Şanlıurfa'da Orman Yangını Söndürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Bakımlı Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
6 araç ve 17 personelle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel