Şanlıurfa'da Orman Yangını: Petrol İstasyonu Tehlike Altında

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar hızlı müdahale etti.

Şanlıurfa'da orman yangını: Alevlerin petrol istasyonuna sıçramaması için seferber oldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekili tarlaya da sıçrayan alevler, petrol istasyonuna sıçramadan son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Şanlıurfa - Adıyaman karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Kısa surede ilerleyen alevler, yol kenarındaki bir petrol istasyonuna doğru gitti. Araçlarını durduran sürücüler, itfaiye ekiplerinin yardımına koşarak alevlerin petrol istasyonuna sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ile ekili arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEVHER GÖÇMEZ - Güncel
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