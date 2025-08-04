Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bölgedeki rüzgar nedeniyle büyürken, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Direkli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel