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Şanlıurfa'da Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Futbol Turnuvasında İl Birincisi Oldu

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Şanlıurfa'da düzenlenen okullar arası yıldız erkekler futbol turnuvasında Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu il birincisi oldu. Turnuvaya 107 okul takımı katıldı ve Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu takımı namağlup olarak şampiyon oldu. Okul müdürü Hasan Sarraoğlu, öğrencilerin başarısını kutladı ve bölge turnuvasında da şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Şanlıurfa'da düzenlenen okullar arası yıldız erkekler futbol turnuvasında Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu il birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 1 ay süren turnuvaya, il ve ilçelerdeki 107 okul takımı katıldı.

Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu, sporcularının 107 takım arasında namağlup olarak şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okul takımlarının çok başarılı olduğunu ifade eden Sarraoğlu, "Öğrencilerimiz her alanda olduğu gibi futbolda da başarılarının tesadüf olmadığını gösterdiler. Bu başarıda emeği bulunan beden eğitimi öğretmenlerimizi ve öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Okul takımımızın bundan sonra düzenlenecek bölge turnuvasında da şampiyon olacaklarına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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