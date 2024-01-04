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Şanlıurfa'da okulda sıkışan öğrenci itfaiye tarafından kurtarıldı

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Şanlıurfa'da Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan öğrenci, teşekkür etti.

Şanlıurfa'da okulda ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı.

Öğrenci, ayağını çıkaramadı. Arkadaşları ve öğretmenlerinin de çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturağı keserek Yıldız'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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