Şanlıurfa'da Okulda Doğum Günü Kutlamasında Zehirlenme Şüphesi

ŞANLIURFA'daki bir ilkokulda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dışarıdan alınan pastadan yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki İbni Sina İlkokulu'nda meydana geldi. Bir öğrenci doğum gününü kutlamak amacıyla bir pastaneden aldığı yaş pastayı sınıfa getirdi. Pasta, kutlamanın ardından öğrencilere ikram edildi. Ancak kısa bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Durumu fark eden öğretmen, okul idaresine haber vererek sağlık ekiplerini çağırdı. Zehirlenme belirtileri gösteren 15 öğrenci, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, acil serviste tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken veliler, hastane ve okul önünde toplandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.