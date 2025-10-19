Şanlıurfa'da Öğretmene Fiziki Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğretmeni darbeden zanlı tutuklandı.

Kırsal Uzunköy İlkokulu'nda görev yapan T.T.K, kendisini veli olarak tanıtan M.R.U. tarafından fiziki saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenimize yönelik kendisini gerçeğe aykırı olarak öğrencisinin velisi olarak tanıtan bir kişi tarafından gerçekleştirilen fiili saldırı üzerine olayın hemen sonrasında şüpheli kişi jandarmamız tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır. Öğretmenimize yapılan asla kabul edilemez nitelikteki bu saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."