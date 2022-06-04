Şanlıurfa'da öğrenme şenliği düzenlendi - Haberler

Şanlıurfa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrenme şenlikleri gerçekleştirildi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bir araya gelen Halk Eğitim Merkezleri kursiyerleri ve öğrenciler, taşıdıkları hayat boyu öğrenmeyi anlatan döviz ve pankartlarla Rabia Meydanı'na kadar yürüyüşü yaptı. Yürüyüş esnasında davul zurna eşliğinde halay çeken öğrencilere bazı vatandaşlar da eşlik etti.

Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, halk oyunları ve karate gösterisi sundu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Necat Melik, törende yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Melik, "Hayat boyu öğrenme sayesinde 60 yaşından sonra okuma-yazma öğrenmek, 50 yaşında ressam olmak, 40 yaşlarda bir müzik aletini çalmaya başlamak mümkündür. 2021 yılı eğitimi döneminde toplamda 10 bin 31 kurs ve 149 bin kursiyere ulaştık. 2022 yılına gelindiğinde ise toplam kursiyer sayısında yüzde 69 artış oranla 252 bin 95 sayısını hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında 2021-2022 tarih aralığında 15 bin 305 vatandaşımıza ulaşılmış olup okuma yazma öğretilmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk eğitim merkezi kursiyerlerince yapılan ürünlerin sergisi açıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, çok sayıda kursiyer ve öğrenci katıldı.