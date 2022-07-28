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Şanlıurfa'da öğrenciler yaz okulunda eğitim görüyor

Şanlıurfa'da öğrenciler yaz okulunda eğitim görüyor

Şanlıurfa'da liseli öğrenciler, yaz okulunda eğitim görüyor.

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Şanlıurfa'da liseli öğrenciler, yaz okulunda eğitim görüyor.

Şanlıurfa Fen Lisesi Müdürü Rıza Yıldızbakan, düzenlediği basın toplantısında, şu an okulda normal eğitim sezonu gibi öğrencilerin eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin eksik konuları ve ihtiyaçları doğrultusunda planlama yaptıklarını belirten Yıldızbakan, bu kapsamda yaz okulu açtıklarını dile getirdi.

Şu anda 100 öğrencinin yaz okuluna devam ettiğini vurgulayan Yıldızbakan, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz şu anda dershaneye gitmek yerine okulda aldıkları eğitimlerle üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu evlerine bile gitmiyor, okul pansiyonunda kalıyor. Sabahtan akşama kadar teneffüs ve aralıklarla eğitimlerimiz sürüyor. Yaz kampındaki amacımız öğrencilerimiz dershane masraflarına girmeden sınavlara hazırlanmasına imkan sağlamaktır. Şanlıurfalı öğrenciler, 17 lira karşılığında gün boyu eğitim alıp, okul pansiyonunda konaklayarak 3 öğün yemek yeme imkanı bulunuyor. Her hafta deneme sınava yapıp eksik ve ihtiyaç olan konulara odaklanıyoruz. 6 hafta boyunca yaz okulumuz sürecek."

Öğrencilerde yaz okuluna katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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