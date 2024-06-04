Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaköprü Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atık durumdaki kapakları toplayarak okul bahçesini süsledi.

Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi.

Karaköprü Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri etkinlik kapsamında ilçe genelinde atık durumdaki kapakları topladı.

Toplanan kapakları farklı renklere boyayan öğrenciler, okul bahçesinin boş duvarlarını farklı desen ve şekillerle süsledi.

Okul Müdürü Hamiyet Solğun, gazetecilere, Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Sıfır atık farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten Solğun, renklerin armonisiyle çevrenin daha da güzelleştirilebileceğinin örneğini sergilediklerini dile getirdi.

Solğun, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Anadolu Lisesi Karaköprü Şanlıurfa Çevre Eğitim Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title