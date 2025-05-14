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Şanlıurfa'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Şanlıurfa'da Öğrenci Servisi ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servis minibüsü ile bir tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

A.A'nın kullandığı 06 FB 0687 plakalı tır, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda R.Ç. yönetimindeki 63 AIT 160 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada servis minibüsü sürücüsü R.Ç ile aynı araçtaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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