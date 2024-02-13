Şanlıurfa'da odun deposu çöken binada kurtarma çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bina enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)