Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga; 1'i polis, 14 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde çıkan kavgalarda 1'i polis, toplam 8 kişi yaralandı. İki grup arasında yaşanan gerginlik, polis müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İKİNCİ KAVGA: 1'İ POLİS, 8 YARALI

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında iki grup arasında çıkan ikinci kez çıkan kavgada 1'i polis 8 kişi daha yaralandı. Çoğunluğu görevli polislere ait olan 20'nin üzerinde araç ise hasar gördü. Polis kavgaya karışan taraflara TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Oy pusulalarını sayma işlemleri sırasında ikinci kez gerginlik çıktı. Adayların yakınları ve destekçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200-300 kişinin karıştığı olaylara polis ekipleri TOMA, cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 1 polis memuru ve 7 vatandaş yaralandı.

Oda seçimlerinde çıkan ilk kavgada ise 6 kişi yaralanmıştı. Toplam yaralı sayısı ikinci kavgayla;1 polis 14'e çıktı.

Güvenlik güçlerinin yoğun müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken oy sayımının devam ettiği seçimle ilgili polis ve tarafların bekleyişleri devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
