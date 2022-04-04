ŞANLIURFA 'DA ÖCALAN' IN DOĞUM GÜNÜ GERGİNLİĞİ

ŞANLIURFA (DHA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nde her yıl 4 Nisan' da düzenlenen PKK elebaşı Abdullah Öcalan' ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için, doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerininde bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı

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Haber: ŞANLIURFA (DHA)